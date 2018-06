UNE declara que ficará neutra, mas ataca tucanos

Moções de apoio formal a Dilma e de repúdio ao pré-candidato do PSDB, José Serra, apresentadas durante o 58.º Conselho Nacional de Entidades Gerais, foram retiradas da proposta na plenária final do evento.

Depois de três dias de debates no Rio, foi aprovada a resolução elaborada pela corrente majoritária da UNE - que preside a entidade e tem o apoio de grupos ligados ao PT, PC do B, PMDB, PSB e PDT.

Além de conter pontos consonantes com as políticas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o documento - que será apresentado aos candidatos durante a campanha - propõe o enfrentamento de "políticas de fundo neoliberal", da "redução dos gastos sociais" e da "privatização do patrimônio estatal".

"A UNE sai daqui sabendo o que ela quer e o que ela não quer. Nós vamos lutar para que o Brasil não retroceda a determinadas políticas que, na nossa opinião, são negativas", disse o presidente da entidade, Augusto Chagas.

A decisão de não apoiar nenhum dos candidatos à Presidência, afirmou Chagas, foi tomada em nome da unidade do grupo. "Quem deve ter candidatos numa disputa eleitoral são os partidos políticos. A UNE deve contribuir com aquilo que há de mais valioso na nossa trajetória, que são as propostas."

A aprovação do texto foi considerada um revés para a corrente que defendia uma moção pró-Dilma, a Articulação de Esquerda. O grupo decidiu retirar a proposta da resolução para evitar que fosse rejeitada na plenária.