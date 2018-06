Unesco vai preservar arquivos da ditadura A Unesco aprovou a transformação de arquivos da repressão política brasileira em Memória do Mundo. O projeto apresentado pelo Brasil, sob o título Rede de informações e Contrainformação do Regime Militar no Brasil (1964-1985), foi aprovado pelo Comitê Consultivo Internacional do Programa Memória do Mundo (MoW - Memory of the World), em reunião em Manchester, no Reino Unido. O material, porém, inclui documentação de outras épocas, recuando, em alguns casos, a 1920, ou avançando até 1991, porque algumas agências repressivas "herdaram" fichas de outras, extintas.