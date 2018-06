União da Ilha abre o segundo dia de desfiles no Rio de Janeiro A segunda noite de desfiles do Grupo Especial na Marquês do Sapucaí começou com a União da Ilha. Uma das três escolas atingidas pelo incêndio na Cidade do Samba, a agremiação entra com 2.400 fantasias e sete carros alegóricos a menos, contando a viagem de Charles Darwin à América do Sul.