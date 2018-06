União da Ilha desfila com orgulho da trajetória

A bateria, vestida de besouro, ganhou 70 integrantes com roupas bem mais simples (uma malha preta, com colete aveludado vermelho), que representavam baratinhas. Em alguns momentos, a criatividade compensou a falta de dinheiro – os adereços em espuma da ala que representava as células foram substituídos por balões de gás coloridos, num efeito bonito.

Os carros alegóricos, no entanto, não pareciam o de uma escola atingida pelo fogo há menos de um mês dos desfiles. Destacaram-se o que representava o arquipélago de Galápagos, com uma tartaruga com movimento, e a última alegoria, sobre a África, com uma leoa e seus filhotes.

Ao fim da apresentação, uma faixa simbolizava o espírito da escola: “União, eis o mistério da vida”. “Cumpri minha missão, graças a Deus. A Ilha é campeã, mesmo sendo ‘au concours’”, afirmou o carnavalesco Alex de Souza, depois da apresentação.