O presidente Lula assinou decreto autorizando a Secretaria de Direitos Humanos a indenizar a família do sem-terra Sétimo Garibaldi, em cumprimento à decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 23 de setembro de 2009. Garibaldi foi assassinado durante um confronto no acampamento do MST na Fazenda São Francisco, no Paraná, em 1998.