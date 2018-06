Único vencedor da Mega-Sena é da cidade de Seringueiras (RO)

SÃO PAULO - O concurso 1.237 da Mega-Sena teve um único ganhador, da cidade de Seringueiras (RO), com 11.649 habitantes, segundo o IBGE. O felizardo poderá retirar na Caixa Econômica Federal a quantia de R$ 30.150.521,09.

As dezenas sorteadas na noite deste sábado, 4, em Rio Negrinho (SC), foram: 05 - 18 - 21 - 26 - 39 - 59. A arrecadação total da Caixa Econômica Federal foi de R$ 45.457.850.

A Quina registrou 132 vencedores, que levarão R$ 20.161,75 cada. A quadra teve 9.303 acertadores, que vão embolsar R$ 408,67.

A estimativa de prêmio para o concurso seguinte, a ser realizado nesta quarta-feira, 8, é de R$ 2 milhões. O valor acumulado para o próximo concurso de final zero (1.240) é de R$ 8.077.244,01.

Mega da Virada

Quem quiser também pode fazer as apostas para a Mega da Virada, prêmio especial de fim de ano, sorteado no dia 31 de dezembro, que deve chegar a R$ 150 milhões. O valor supera o do ano passado, quando acertadores dividiram o valor de R$ 144,9 milhões. Até o momento, o acumulado já soma R$ 56.856.971,38.

As apostas custam o mesmo que as de um concurso comum (R$ 2), e a Mega da Virada conta com o dinheiro de parte das apostas feitas ao longo do ano.

