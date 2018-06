Unidos de Vila Isabel encerra desfiles na Marquês de Sapucaí O primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro será encerrado nesta madrugada com a escola Unidos de Vila Isabel. Ana Botafogo preparou uma encenação para comissão de frente da escola que tem como o enredo "Metamorfose´. A coreografia vai mostrar a evolução da raça humana através da metamorfose de macacos em homens. "São macacos que interagem entre si e com o público. Dois deles entram num relógio do tempo e de dentro sai um casal de seres humanos". Quase todos os integrantes participaram da comissão de frente da Mocidade Independente de Padre Miguel que Ana Botafogo fez no ano passado, estreando na avenida. "Estou mais segura porque conheço melhor a avenida, mas continua sendo uma grande responsabilidade e eu conto com a garra da escola e da minha comissão de frente". Ana, que está terminando a sua participação na novela ´Página da Vida´, disse que ´amou a experiência" e que quer repetir, mas não será neste ano por causa das gravações.