Universidade do Rio terá festival pró-maconha nesta sexta

RIO - Embalados pelas declarações do governador Sérgio Cabral (PMDB) em defesa da legalização da maconha, os amantes da erva realizam nesta sexta-feira, 10, às 20h, o 1º Festival Nacional da Cultura Canábica, o "Fenacuca". O evento, que acontecerá na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), terá seis categorias: artes, cinema, fotografia, poesia, música e prosa. Todas com o tema "canabis sativa".

O vencedor de cada uma das categorias levará um "troféu personalizado e completamente adequado", além de um "kit smoke". Um dos pontos altos do festival é o concurso de "Tarperagem", (traduzindo: concurso de "Apertagem"). Ganha quem preparar um cigarro de maconha no menor tempo.

Entre as atrações do evento, estão apresentação do bloco de carnaval Planta na Mente e da Banda Oriente, com Mc Nissin e Cone Crew Diretoria.

Parte da renda com a venda de CDs será revertida para a Marcha da Maconha, caminhada que ocorre anualmente em defesa da legalização da erva. A entrada é gratuita e proibida para menores de 18 anos. Para quem não é do Rio, o blog hempadao.com anunciou que "tentará" transmitir ao vivo pela página na internet.