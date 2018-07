Universidade São Judas divulga lista de aprovados A Universidade São Judas divulgou a lista dos aprovados no vestibular. O edital da 1ª Chamada sairá no dia 19/11, e a reserva de vagas será de 20 a 23/11. O edital da 2ª Chamada sairá no dia 26/11 e a reserva de vagas, de 27 a 30/11. O edital da 3ª Chamada sairá no dia 03/12, com reserva de vagas de 04 a 06/12. Clique aqui para ver a lista de aprovados