Universitária é esfaqueada dentro de campus em Fortaleza

FORTALEZA - Uma aluna do curso de fonoaudiologia da Universidade de Fortaleza (Unifor) foi esfaqueada, na manhã desta segunda-feira, 24, dentro do campus da universidade. A universitária reagiu a uma tentativa de assalto, segundo testemunhas. O assaltante conseguiu fugir e a aluna recebeu os primeiros socorros no Centro de Saúde da Unifor. O caso aconteceu no Bloco D da Área de Saúde da universidade, que ainda não se manifestou sobre o caso.

Outro crime contra um universitário ocorreu na madrugada desta segunda-feira, nas proximidades da Ponte Metálica, na Praia de Iracema, em Fortaleza. O universitário Igor Barbosa foi morto por ladrões. A polícia informou que o universitário estava participando de um festival de quadrilha junina, quando foi abordado por um ladrão que queria levar o seu celular. Com a negativa de entregar o aparelho, o homem atingiu o universitário com um disparo fatal de revólver. O bandido fugiu.