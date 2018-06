Universitária é estuprada dentro de campus da Universidade Federal de MS

SÃO PAULO - Uma universitária foi estuprada na manhã desta segunda-feira, 11, dentro do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Por volta das 8h, ela caminhava em direção ao local onde faz estágio por uma trilha próxima ao "Lago do Amor". Quando passava por uma ponte, foi abordada por um rapaz. Ele portava uma faca e inicialmente anunciou um assalto.

A jovem foi arrastada para dentro da mata e teve sua bolsa revistada. Logo depois, sofreu abusos sexuais. Ao perceber pessoas caminhando próximo ao local, ela saiu correndo em busca de ajuda, e o agressor fugiu.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande. Um retrato falado está sendo elaborado com base nas características físicas descritas pela vítima.