Universitária morre em tentativa de assalto em SP Ao tentar fugir da abordagem de bandidos, a auxiliar administrativa Eliana Alves Fátima de Oliveira, que cursava Direito no campus da Unip - Universidade Paulista, de Alphaville (Barueri), foi morta no final da noite de ontem, na Estrada Chica Luiza, no Jaraguá, zona Norte da cidade de São Paulo. Segundo as primeiras informações fornecidas pelo plantão do 46º Distrito Policial, de Perus, onde o caso foi registrado, Eliana voltava da universidade e dirigia seu Astra preto quando foi baleada por assaltantes, pois teria tentado escapar da ação dos criminosos. Ela perdeu o controle da direção do Astra e bateu o carro em um barranco. Levada ainda ao Pronto-Socorro de Perus, não resistiu aos ferimentos e morreu. O marido da vítima compareceu à delegacia, mas, muito abalado, não quis falar com a reportagem. O veículo da família passou por perícia durante a madrugada.