Universitário morre em assalto ao lado da sede do governo do DF

SÃO PAULO - Um estudante da Universidade de Brasília (UnB) de 29 anos morreu após ser esfaqueado em uma assalto na noite de quinta-feira, 8, em Brasília.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o jovem voltava de bicicleta da universidade e foi abordado em frente à Câmara Legislativa do DF, nos arredores da sede do governo local. O caso ocorreu às 20h30.

+ Bebê é encontrado morto no Lago Paranoá, em Brasília

A vítima tinha uma perfuração profunda na axila, além de lesões na mão e no braço. O estudante foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e enviado ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O caso será investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (DP) do Distrito Federal.

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.