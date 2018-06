Urban Age Local: Sala São Paulo, Estação da Luz HOJE 9 horas: Abertura, com participação do prefeito Gilberto Kassab 9h30: Debate sobre o contexto global urbano. Ricky Burdett, da London School of Economics, será um dos integrantes da mesa 11h30: ?Uma Visão para São Paulo?, com o governador José Serra 14h20: ?Cidades Seguras e Inclusivas?, com Richard Sennett, professor de Sociologia da London School of Economics and Political Science e New York University AMANHÃ 9 horas: ?Mudança Climática e Cidade?, com Pavan Sukhdev, diretor da Green Economy Initiative, programa ambiental das Nações Unidas, de Nova Délhi 14 horas: ?Negociando o Projeto Cidade?, com Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba, e Richard Brown, diretor do programa London 2012 Olympic Legacy Team