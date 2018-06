Urupema tem temperatura abaixo de zero pela terceira noite

FLORIANÓPOLIS - Pela terceira madrugada consecutiva, Urupema, na serra catarinense, amanheceu nesta segunda-feira, 14, com temperaturas abaixo de zero. O município registrou -4,1ºC, mas a sensação térmica foi de -20ºC. No sábado, 12, os termômetros da cidade chegaram a marcar -6,3ºC.

No Morro das Torres, ponto alto de Urupema, considerado o lugar mais frio do Brasil, a cachoeira congelou, desenhando esculturas de gelo. A geada cobriu campos e jardins e a população se protegeu com bastante lenha nas lareiras.

O frio, que andava tímido, atingiu praticamente todas as cidades da serra e do oeste no final de semana. No domingo, 13, 14 municípios registraram temperaturas negativas. Nesta segunda, entretanto, a massa polar que cruzou por Santa Catarina está mais amena.

Apenas três cidades amanheceram abaixo de zero nesta segunda: Bom Jardim da Serra, com -3,4ºC, São Joaquim, com -1,9ºC, e Ponte Serrada, com -1,3ºC. A segunda-feira é de sol, mas a previsão do tempo é de chuva durante a semana inteira a partir de terça-feira, segundo o Climatempo.