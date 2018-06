Usadas por ladrões, Google põe no ar mais fotos em alta definição Desde ontem, estão na internet, na página do Google Maps (www.maps.google.com), novas imagens em alta definição de parte da capital e da Região Metropolitana de São Paulo. As fotos, feitas por satélites, permitem observar com muito mais nitidez do que as anteriores detalhes de ruas, avenidas, edificações e monumentos da cidade. Nesta semana, a polícia prendeu, na zona norte, três acusados de usar as imagens do Google para escolher alvos de roubos - condomínios, casas e edifícios com matas próximas para facilitar fugas, na região da Serra da Cantareira. O trio é suspeito de roubar e matar o empresário José Paulo Orrico, em 3 fevereiro, na zona norte. Por enquanto, apenas a zona oeste pode ser vista em alta definição, além de partes das regiões sul e norte. Vias do município de Taboão da Serra também já estão com definição maior. Imagens das demais regiões serão melhoradas aos poucos, segundo a empresa. As fotos foram tiradas em um domingo: a cidade aparece quase sem trânsito. D.G.