Uso de máscaras continua obrigatório para táxis, Uber e 99 em São Paulo? Entenda

Com o decreto do governo estadual de São Paulo que retirou a obrigatoriedade do uso de máscara facial em locais fechados na última quinta-feira, 17, o Brasil chegou ao total de nove capitais que já flexibilizaram a medida de prevenção contra o coronavírus. Nas redes sociais, entretanto, tem aumentado o número de reclamações e dúvidas sobre a necessidade da proteção em corridas de táxi ou corridas de aplicativos como a Uber e a 99.

Entrei no uber, esqueci a máscara, disse "ETA, pega, esqueci a máscara". O uber: "sem problema, tb não tô usando". pic.twitter.com/2Cp2PUQNgZ — Gabi, do país Bahia (@aquelaprofagab) March 20, 2022

moço do Uber: pode tirar a máscara se quiser eu: vou ficar com ela. Não to pronta — se avexe não (@LaryssaPraciano) March 20, 2022

Sexta feira eu tive a minha pior corrida no @Uber_Brasil Primeiro o motorista não tava de máscara, falou no telefone, me assediou, e agora quando eu vi não finalizou minha corrida depois que eu saí do carro. E uma corrida que tava de 9,00 paguei 30. — Hevilin Santos (@Aveliina_) March 20, 2022

Uber chegou: não precisa mais usar máscara. Não uso, ok? Eu: Tudo bem sr. Estamos aqui em 4 pessoas e, por favor, queremos ar condicionado ligado. Uber: ah, ainda não pode 4 pessoas, pq não pode ir na frente e tb não pode ligar o ar condicionado. Eu: — FLAVIO (@flaviocastal) March 20, 2022

antes do carro chegar, a 99 mandou notificação dizendo que a máscara ainda é obrigatória nas corridas e o motorista tá sem — daninha #ForaNaro (@_nunesd) March 19, 2022

O motorista da 99 querendo brigar comigo só pq eu tava usando mascara? wtf — Gustavo Marciano (@gustavomarcian0) March 20, 2022

No Estado de São Paulo, o decreto assinado pelo governador João Doria (PSDB) mantém a obrigatoriedade do uso de máscara facial apenas em "locais destinados à prestação de serviços de saúde" e "meios de transporte coletivo de passageiros e respectivos locais de acesso, embarque e desembarque". Ao Estadão, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou que táxis e serviços de transporte por aplicativo não estão contemplados no decreto e têm o uso de máscara facultativo. Ou seja, a obrigação ou não depende das diretrizes de cada empresa e motorista.

Na capital paulista, entretanto, o decreto que também flexibiliza o uso de máscara facial em locais fechados é claro ao manter a obrigação para essa modalidade. Segundo nota da Secretaria Municipal da Saúde, "os veículos de transporte por aplicativo e táxis são considerados de uso público e, portanto, o uso de máscaras deve ser mantido".

O Estadão tentou contato com a Uber para entender quais as diretrizes da companhia em relação ao uso de máscara no Estado, mas não recebeu retorno até a publicação dessa matéria. Em uma publicação nas redes sociais, entretanto, a empresa afirma que "mesmo com a liberação em algumas cidades, o uso de máscara durante as viagens continua sendo obrigatório" e orienta os passageiros a denunciarem pelo aplicativo os motoristas que se recusarem a usar a proteção.

Já a 99 informou em nota que "está avaliando as mudanças necessárias para o cumprimento das novas diretrizes de cada localidade em que atua, inclusive no Estado de São Paulo", mas reforçou que mantém a obrigatoriedade para motoristas e passageiros na capital paulista, de acordo com o decreto municipal. A empresa também ressaltou que "o momento demanda cuidado e adaptação", mas "a segurança dos passageiros e motoristas parceiros continua sendo uma prioridade".

No caso de dúvidas, os usuários da 99 podem entrar em contato com o suporte pelo app da 99 ou através da central de atendimento, no 0300 313 2421.