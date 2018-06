Uso obrigatório de cadeirinha vale a partir de 2010 Um dos avanços apontados pelos especialistas para reduzir a morte de crianças no trânsito é a obrigatoriedade do uso das cadeirinhas, que entrará em vigor em 2010. O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) aprovou uma resolução em junho deste ano criando regras para o transporte de crianças nos veículos. O prazo de dois anos foi dado para que as fabricantes se adaptem aos novos modelos e que a população adquira os acessórios. Pela nova regulamentação, os bebês de até 1 ano deverão ser transportados no banco traseiro, no bebê conforto. De 1 a 4 anos, o transporte deve ser feito exclusivamente na cadeirinha. Para as crianças de 4 a 7,5 anos, é necessária uma adaptação nos bancos para que o cinto de segurança seja ajustado adequadamente - os pais terão de comprar um acessório chamado booster, ou banquinho, que permite que a criança fique mais alta no banco. Poderão usar somente o cinto de segurança as crianças entre 7,5 anos e 10 anos e os mais velhos já poderão ser transportados no banco dianteiro.