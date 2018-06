Usuário vai receber R$ 3 mil por atraso de balsa em Niterói

Um passageiro que usa a embarcação que faz a ligação entre Rio e Niterói vai receber R$ 3 mil por danos morais por causa do atraso no tranporte. O Tribunal de Justiça do Rio determinou que a Barcas S/A deve pagar multa a Marcus Vinícius Mendonça Pires por causa dos constantes atrasos em fevereiro deste ano.

Pires é morador de Niterói e sempre embarca às 8 horas para chegar ao local onde trabalha, no Rio, às 8h20. O passageiro reclamou que desde fevereiro começaram a ocorrer diversos atrasos nas partidas, além de intervalos cada vez mais longos e filas de espera de mais de 30 minutos. Devido a esses atrasos, Pires disse que recebeu repreensões de seu chefe.

A relatora do processo, juíza Carla Silva Corrêa, considerou que o serviço é de má qualidade e que o transporte em massa de passageiros requer estruturação e adequação à demanda.