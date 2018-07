Usuários da CPTM vão aprender a identificar dinheiro falso A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) cede a Estação Barra Funda, a partir desta segunda-feira para a Campanha dos Elementos de Segurança do Real, do Banco Central. No local, os usuários vão conhecer as características das cédulas do Real, aprender como identificar uma nota falsa e tirar dúvidas a respeito do assunto com analistas especializados em cédulas e moedas, do próprio Banco Central. Cinco painéis mostrarão como identificar as características de uma nota verdadeira, e um vídeo alertará sobre os principais elementos de segurança das cédulas, como marca d´água, fio de segurança, registro coincidente, fibras coloridas, relevo e outras. De segunda-feira a sexta-feira, dia 16, a campanha de Elementos de Segurança do Real estará na Estação Barra Funda, das 9h30 às 16h30.