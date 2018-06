Vaca cai do telhado dentro de quarto de casa de família em Minas

BELO HORIZONTE - Moradores de uma residência do bairro Betânia, em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, tomaram um susto na manhã desta quinta-feira, 4, quando uma vaca caiu do telhado dentro de um dos quartos. Em dezembro do ano passado, outra casa já havia sido "atingida" no teto por um animal do tipo, que ficou preso na armação do telhado teve que ser retirado com a ajuda de um guincho.

No novo caso, segundo o Corpo de Bombeiros, a vaca pastava em um lote acima da residência e caiu no barranco. Os moradores relataram que o animal também ficou preso por alguns momentos, depois caiu dentro de um quarto, a pouco centímetros de um berço onde dormia um bebê de quatro meses. Mais duas pessoas estavam no cômodo.

A vaca ainda circulou pela residência, até sair caminhando pela porta da sala. Ainda segundo os bombeiros, o dono do terreno onde estava a vaca afirmou que vai arcar com os prejuízos da família.