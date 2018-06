Vaccari depõe hoje em comissões do Senado O tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, vai depor hoje, em audiência conjunta nas comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Direitos Humanos do Senado. Ex-presidente da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop), Vaccari é acusado de desviar recursos da entidade para campanhas do PT, inclusive as do presidente Lula.