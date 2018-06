Vagão de metrô tem princípio de incêndio no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - Um dos vagões de um trem da Linha 2 do Metrô Rio teve um princípio de incêndio no início da manhã desta terça-feira, 7. Por volta das 7h10, o carro, que seguia da Estação Botafogo para a Pavuna, teve um problema técnico na Estação Cinelândia e os passageiros foram desembarcados. Enquanto seguia para o Centro de Manutenção, já vazio, o trem apresentou curto-circuito sob o piso do carro avariado, na altura da Estação Uruguaiana, e o fogo começou próximo às rodas.

As chamas foram contidas pelos próprios funcionários da concessionária MetrôRio e o trem foi retirado da via. O intervalo entre as composições chegou a ficar 10 minutos acima do normal por conta do incidente, mas, de acordo com a empresa, a circulação foi normalizada às 8h50.

A Agetransp - agência que regula os transportes no Estado do Rio de Janeiro - instaurou processo para apurar os motivos da pane. Fiscais da agência foram enviados ao local e avaliar os danos. Depois das investigações, sem prazo de conclusão, o MetrôRio pode receber punições que vão de advertência a multas - previstas em contrato.