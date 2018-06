Vagas ficam com aliados ou técnicos Mapeamento feito pelo PT mostra que a grande maioria dos cargos perdidos no Rio foi para partidos da base aliada ou servidores de carreira. A maior parte da área de transporte continua com o PR, os da saúde, com o PMDB, Eletronuclear e Nuclep são dominadas pelo PSB. O PP, PTB e PDT também conseguiram cargos antes ocupados por petistas.