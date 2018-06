Vagões da Vale descarrilam na estrada Vitória-Minas A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informou na manhã desta sexta-feira que houve um acidente com um trem de transporte de minério de ferro da empresa, na estrada Vitória-Minas, durante a madrugada. O acidente, de causas ainda desconhecidas, afetou 16 vagões de um trem, denominado M-50, que possui três locomotivas e 238 vagões. De acordo com a mineradora, não houve feridos, apenas danos materiais. Segundo informações da Vale, devido ao acidente, 14 vagões tombaram, um ficou descarrilado e outro ficou quase tombado. Cada vagão tem capacidade de transportar 77 toneladas de minério. O trem tinha como destino o porto de Tubarão, no Espírito Santo, e vinha de Minas Gerais. O acidente ocorreu no quilômetro 18 da estrada e o trecho local está interditado. A Vale calcula que cerca de 40 a 50 trens passam por lá, diariamente. A previsão é que às 20h30 desta sexta-feira a linha 1, que vai para Vitória, seja liberada. Cerca de 200 metros das duas linhas da estrada sofreram danos materiais. A empresa informou que tanto causas do acidente como possíveis prejuízos ainda estão sendo investigados.