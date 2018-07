Vagões de trem descarrilam em São Paulo Alguns vagões de um trem da MRS Logística que seguia no sentido centro-bairro transportando bobinas de aço descarrilaram na saída da estação Brás, esta madrugada. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), houve tombamento da carga, que caiu sobre o pátio da estação e sobre uma das linhas da companhia destinada a trens de transporte de passageiros. Porém, segundo informa a CPTM, não houve problemas operacionais e as linhas de transporte urbano estão funcionando normalmente. Ninguém ficou ferido e homens trabalham na remoção da carga e no carrilamento dos vagões.