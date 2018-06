Vai à CCJ projeto que defende ex-parceiros A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou projeto de lei 4.053/08, do deputado Regis de Oliveira (PSC-SP), que regulamenta a síndrome da alienação parental. Pais e mães que mentem, caluniam e tramam com o objetivo de afastar o filho do ex-parceiro serão penalizados. O projeto vai à Comissão de Constituição e Justiça.