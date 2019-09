Vai deixar o automóvel em casa no Dia Mundial sem Carro? Mande seu relato 

SÃO PAULO - Celebra-se no próximo domingo, 22, o Dia Mundial Sem Carro, que tem por objetivo a discussão em torno do uso excessivo do automóvel principalmente nas grandes cidades. A data serve como estímulo para que motoristas deixem de lado esses veículos ao menos por um dia, atentando para as alternativas de transporte possíveis e a dependência criada em relação aos carros.

O Estado quer ouvir o seu relato: você deixaria de usar o carro como principal meio de transporte? Quais são os fatores que explicam a sua escolha pelo automóvel e não por outras alternativas? E se você já vem tentando diminuir o uso de carro, também queremos ler o seu relato. O que tem feito para isso? Quais as diferenças sentidas na sua rotina? O que você melhoraria no serviço de ônibus, metrô ou na estrutura voltada para ciclistas? Mande sua história para o WhatsApp do Estado (11 99147-5968). As informações também podem ser enviadas por meio do Facebook e do Twitter da editoria Metrópole do Estado.

A reportagem ouviu pessoas com histórias similares que envolvem menos uso do carro e a adoção de alternativas como metrô, bicicleta e até patinete. Para eles, o resultado foi uma melhoria na rotina, ainda que não sem sobressaltos: a hora do rush no metrô é um incômodo e a cidade continua devendo mais ciclovias e segurança para os ciclistas.