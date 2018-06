Vai-Vai encerra primeira noite de desfiles com empolgação

SÃO PAULO - Maior campeã do carnaval de São Paulo, com 13 títulos, a Vai-Vai, que encerrou o primeiro dia do carnaval paulista, entrou na avenida do Sambódromo do Anhembi com o dia começando a clarear. A julgar pela animação e disposição dos integrantes, contudo, mal parecia que eles haviam esperado durante toda a noite de desfiles para entrarem na avenida para apresentar o samba-enredo "80 anos de arte e euforia. É bom no samba, é bom no couro. Salve o duplo jubileu de carvalho". Antes de entrar na avenida, os integrantes da agremiação cantavam e brincavam com o raiar do dia. O desfile transcorreu sem incidentes.

O presidente da escola, Edmar Thobias, afirmou que a expectativa é muito positiva por mais uma vitória, e nem mesmo o luxo das suas concorrentes, especialmente a Rosas de Ouro, que desfilou antes, preocupa. "Nosso enredo é muito bom e a expectativa é muito positiva", afirmou Thobias, apontando como trunfo os carros alegóricos, um deles de aço inox, criado pelo artista Gilmar Pires, de Ilhabela.