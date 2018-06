Vai-Vai terá a educação brasileira como samba-enredo

Com o enredo 'Acorda Brasil', a Vai-Vai irá falar de um tema delicado no Anhembi: a educação no País. A idéia surgiu da peça de teatro de mesmo nome, escrita pelo empresário Antônio Ermírio de Moraes. A obra conta a história de um professor de uma escola carente que precisa superar diversos obstáculos sociais para ensinar música aos seus alunos. A peça foi inspirada na história do Instituto Baccarelli, fundado pelo maestro Silvio Baccarelli para ensinar música erudita a crianças e jovens da favela de Heliópolis, na Zona Sul. O maestro, o principal homenageado do desfile, vai entrar no sambódromo junto com outras figuras que o presidente da escola, Thobias da Vai-Vai, chama de "bons exemplos": José Vicente, reitor da Unipalmares (universidade voltada para a inclusão do negro), João Carlos Martins, especialista e intérprete da obra de Bach, e o polêmico Mano Brown, vocalista do grupo de rap Racionais MC's. A Sinfônica Heliópolis, que faz parte do Instituto Buccarelli, também vai estar no Anhembi. Renato Maluf, diretor de patrocínio da escola, estimou o orçamento para o desfile em R$ 2 milhões. Através da Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo a Cultura), diversas empresas contribuíram com cerca de R$ 500 mil do orçamento. Entre elas, está o Grupo Votorantim, de Antônio Ermírio de Moraes, através da Companhia Brasileira de Alumínio. O enredo está dividido de acordo com os atos da peça de Antônio Ermírio. No abre-alas, a Vai-Vai convocará Apolo, o deus da música , no único setor que não corresponde a um ato da peça, o 'Despertar'. Em 'Talento', a escola vai mostrar a importância da educação musical no combate à violência. 'Cinismo' é o ato mais crítico da escola, onde se falará de corrupção e de políticas educacionais. 'Exemplo' vai trazer a discussão sobre formação e qualidade de vida e, no final, 'Esperança' trará uma mensagem positiva. Nesse último setor serão homenageados o teatro e o carnaval, além do bairro de Heliópolis, que em grego significa 'a cidade do sol'.