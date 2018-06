Vale se torna a maior investidora do Brasil na África e é alvo de críticas

É em meio a baobás e debaixo de um Sol incisivo, que eleva a temperatura a 40°C com facilidade, que se movimenta o maior investimento do Brasil na África hoje: a operação de carvão da Vale, em Moatize, Moçambique. Este é o terceiro ano de produção da Vale no país e há críticas tanto sobre as condições de vida das mais de mil famílias reassentadas quanto com relação às isenções de imposto obtidas pela mineradora. Além disso, um novo conflito armado iniciado no país pode prejudicar as operações.

As reservas de carvão de Moatize são consideradas as maiores ainda não exploradas do mundo. Em 2004, parte delas foi concedida à Vale, depois de 24 anos de negociações entre os governos do Brasil e de Moçambique. Em 2012, a mineradora se tornou a maior investidora no país – ultrapassando Portugal, a África do Sul e China. Os investimentos na primeira fase somaram US$ 1,8 bilhão. A segunda já foi iniciada e deve consumir US$ 6,4 bilhões. O valor total representa mais da metade do PIB anual de Moçambique.

Além de uma nova mina, a cargo da Odebrecht, a Vale está construindo uma ferrovia de 912 quilômetros – equivalente à extensão da Estrada de Ferro Carajás, no Pará. Ela ligará Moatize à cidade portuária de Nacala, onde a Vale também está erguendo um porto de águas profundas. A construtora brasileira OAS participa do consórcio que realiza a obra.