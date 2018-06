Valor pago pelo DPVAT ficará 35% menor a partir de 2018

BRASÍLIA - O valor do seguro obrigatório (DPVAT) pago anualmente pelos proprietários de veículos automotores ficará menor a partir de 2018. Com exceção da categoria de motos, haverá redução de 35% nos valores do DPVAT para todos os outros tipos de veículos. A partir de janeiro, o valor médio do seguro obrigatório pago na categoria 1 - de veículos de passeio -, cairá de R$ 63,69 para aproximadamente R$ 42.

+++ CLÁUDIO CONSIDERA: Para que serve e como usar o DPVAT

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) também aprovou uma resolução para ajustar o Seguro Popular de Automóveis. Esse seguro, criado em 2016, é voltado para proprietários de carros com mais anos de uso, que muitas vezes não contam com essa proteção. Essa modalidade, no entanto, ainda enfrentava resistência por parte das seguradoras.

+++ ANTÔNIO PENTEADO MENDONÇA: A única certeza é o DPVAT