Van com modelos capota e mata garoto Uma van da Ford Models, que levava jovens modelos de Belo Horizonte, para um desfile em São Paulo, tombou, na manhã de ontem, no km 833,6 da Rodovia Fernão Dias, causando a morte de um adolescente. O motorista perdeu o controle do veículo, que capotou. O garoto Arthur Henrique Taroco Tavares, de 17 anos, morreu no local. Fernanda Guimarães, de 19 anos, teve lesões graves. O motorista e outros 11 passageiros - sendo seis deles menores de idade - tiveram ferimentos leves.