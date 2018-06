Van com turistas é assaltada na zona portuária do Rio

RIO - Oito homens encapuzados e armados com fuzis e pistolas assaltaram na manhã desta quinta-feira, 25, funcionários da empresa Odebrecht, em um micro-ônibus e uma van, que passavam pelo Viaduto do Gasômetro, no acesso à Avenida Brasil, na zona portuária do Rio. Entre as vítimas, há oito estrangeiros: seis americanos, dois canadenses e um porto-riquenho. Após o assalto, os criminosos fizeram um taxista refém e fugiram.

O grupo de funcionários havia deixado o hotel Guanabara Palace, no centro, e seguia para o aeroporto do Jacarepaguá, na zona oeste, de onde iriam para Santos (SP). O motorista do micro-ônibus não percebeu que a van estava parada e bateu contra a traseira do veículo. Dois passageiros ficaram feridos e foram levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade.