Vândalos tentam incendiar agência bancária em São Paulo Papéis embebidos em álcool, nos quais foi ateado fogo, foram lançados no interior da agência do Unibanco, na Av. Afonso Bovero, 1.298, entre os bairro Sumaré e Pompéia, zona oeste da capital paulista, pouco antes das 23h00 de Terça-feira. Um vigia noturno correu para apagar as chamas, antes que se alastrassem. Como não tem autorização para se afastar da agência, o segurança apenas se limitou a telefonar para a polícia, mas não compareceu ao 23º Distrito Policial, de Perdizes, para registrar a queixa. Desta forma, a ocorrência não chegou a ser registrada. Policiais militares do 23º BPMM não conseguiram localizar os autores do atentado. A polícia não sabe afirmar se este caso pode ser atribuído ao PCC.