Várias cidades gaúchas registram temperaturas abaixo de 0°C

São Paulo, 6 - Vários municípios do Rio Grande do Sul registraram, na madrugada desta quarta-feira, 6, temperaturas abaixo de zero, por causa de uma intensa massa polar que atua no sul do País, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o boletim parcial do Inmet, em Quaraí, registrou-se -2,2ºC; em Vacaria, -2,1ºC; em São José dos Ausentes, -0,9ºC. São Gabriel e Santa Rosa também tiveram temperaturas abaixo de 0ºC.

Nas demais cidades gaúchas, de acordo com a Somar Meteorologia, apesar dos valores positivos, o frio também foi intenso. A temperatura mínima chegou a 0,3ºC em Alegrete, 0,7ºC em Bagé, 0,8ºC em Dom Pedrito, 1ºC em Passo Fundo e 1,3ºC em Bento Gonçalves. De acordo com o Inmet, em Porto Alegre os termômetros chegaram aos 4,8ºC.

Segundo o Inmet, em Santa Catarina, a cidade de São Joaquim registrou a marca de -0,2ºC. Já a cidade Florianópolis teve a marca de 11,5ºC. No Paraná, o município de General Carneiro registrou 2,5ºC.