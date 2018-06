Vazamento de amônia em empresa intoxica oito pessoas no RS

SÃO PAULO - Um vazamento de amônia ocorrido na empresa Aurora Alimentos, localizada próximo ao quilômetro 72 da BR-480, em Erechim, no Rio Grande do Sul, levou oito pessoas ao hospital, na noite de domingo, 11. A área foi isolada e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o vazamento contido.

Funcionários da fábrica e moradores do entorno que tiveram sintomas de intoxicação por contato com o produto foram encaminhados para receberem atendimento médico. A BR-480 ficou com o trânsito totalmente interrompido, do quilômetro 72,2 ao 73,2, das 23h40 às 1h, para o trabalho de contenção do líquido, efetuado pela PRF, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal de Trânsito. Não há mais trânsito no local. A perícia examinará o local para determinar o que causou o vazamento.