Vazamento de caixa-preta preocupa especialistas nos EUA O vazamento de informações da caixa-preta do Airbus A320 da TAM que se acidentou é preocupante, para especialistas, porque viola uma convenção internacional que protege esse tipo de informação, informou nesta quarta-feira um diretor técnico da Flight Safety Foundation (FSF), fundação internacional para segurança de vôo. A gravação do diálogo entre os pilotos do vôo 3054, que deixou 199 mortos há quinze dias, em São Paulo, tornou-se pública nesta quarta-feira na CPI da Câmara que investiga a crise aérea, depois de ter vazado para a imprensa local. "Isso é preocupante porque viola o anexo 13 da Convenção de Chicago, que dita as regras para a investigação de acidentes e protege especificamente esse tipo de informação", disse à Reuters, por telefone, Jim Burin, diretor de programas técnicos da FSF, localizada no Estado da Virgínia. "Trata-se de outro indicativo --e as pessoas têm questionado isso nas últimas semanas por aqui-- sobre o sistema brasileiro. Como eles puderam deixar essas informações vazar?", questionou. "Geralmente, as únicas pessoas que têm acesso a essas informações são as autoridades de aviação, e elas sabem que a informação tem que ser protegida, então, se foram elas que liberaram, isso é ruim, e se foram outras pessoas é ainda pior", disse. "Isso só indica que alguma coisa não está bem". Burin contou que vários países, incluindo os Estados Unidos, são a favor da liberação de informações de caixas-pretas de acidentes aéreos, mas somente depois que as investigações são concluídas, o que, no caso do acidente da TAM, deve levar cerca de 10 meses, segundo a Aeronáutica. O diretor acrescentou que não existem penalidades para países que violam essa convenção, mas que em lugares como a Nova Zelândia não só se respeita esse sigilo como a legislação local garante a confidencialidade desse tipo de informação. No Brasil, o Centro de Comunicação da Aeronáutica confirma que não há advertência prevista na convenção no caso de descumprimento de regras, mas a credibilidade internacional das investigações pode ser afetada com a divulgação dos diálogos. A Aeronáutica deixou claro que é contra a divulgação dos dados, a não ser por pedido judicial, e nega que tenha entregue informações ao jornal Folha de S. Paulo. No caso da CPI, a sessão com a apresentação das informações seria fechada, mas os deputados optaram por abrir a reunião para a mídia depois que o jornal publicou dados nesta quarta-feira. A Convenção de Chicago foi estabelecida pela ICAO, a agência da ONU encarregada de coordenar e regular a aviação internacional, em 1944, e é assinada por 52 países. Ela estabelece regras para o tráfego aéreo, o registro de aeronaves e normas de segurança, entre outras orientações. Um porta-voz da ICAO, sediada no Canadá, não estava imediatamente disponível para comentar o vazamento das informações.