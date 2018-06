Vazamento de cloro em fábrica da Braskem intoxica 30 em Alagoas

Por volta das 18h40 do sábado, alarmes de detecção de vazamento de cloro soaram na planta da Braskem no bairro Pontal da Barra, em Maceió. O alarme só desligou às 20h15, quando a nuvem de gás de cloro se dissipou.

Segundo o diretor técnico do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA), Ricardo Cesar Oliveira, cerca de 130 pessoas deram entrada no Hospital Geral do Estado, que fica próximo da unidade da Braskem, com sintomas de intoxicação. Das 130, 31 foram hospitalizadas das quais 5 em estado grave.

"Quando o alarme soou a planta se desligou automaticamente, mas o alarme continuou até 20h15, o que indica que a nuvem só se dispersou nesse horário", disse Oliveira à Reuters. Ele comentou que o vazamento ocorreu em uma área de compressão de cloro, o que provocou "um estampido forte" que foi associado pelos moradores da vila a uma explosão.

Segundo Oliveira, a grande maioria das vítimas já foi liberada do hospital. Técnicos estão avaliando o que provocou o vazamento. "Já ocorreram vazamentos (na planta), mas não nessa proporção", acrescentou.

Representantes da Braskem não puderam ser contatados neste domingo para comentar o assunto. Segundo Oliveira, a unidade em que ocorreu o incidente produz cloro para a fabricação de PVC.

O diretor técnico do IMA afirmou que a empresa tem um esquema de retirada de moradores em caso de acidentes, mas no incidente do sábado não foi necessário.

A planta deverá continuar parada até que sejam identificados os motivos do vazamento. O IMA está elaborando um processo administrativo contra a Braskem que vai gerar uma multa para a empresa, disse Oliveira.

(Por Alberto Alerigi Jr.)