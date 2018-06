Vazamento de gás é controlado em rua na zona sul de SP O tráfego foi liberado na Rua Doutor José Áureo Bustamante, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, no início da tarde desta quinta-feira, 29. A via foi interditada por medida de segurança após o rompimento de uma tubulação de gás natural, por volta das 9h45. Apesar da interdição da rua, os motoristas não enfrentaram problemas no trânsito local. De acordo com o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), o rompimento aconteceu durante escavações em um terreno particular, quando uma retroescavadeira a serviço de uma construtora atingiu um ramal de gás de rua da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás). Ninguém ficou ferido. O vazamento foi controlado e os técnicos da empresa já iniciaram os consertos na tubulação. Não havia previsão para término do serviço. Cinco equipes do Corpo de bombeiros foram deslocadas para a região.