Vazamento de gás interdita anexo da Câmara dos Deputados

SÃO PAULO - Um vazamento de gás causou a interdição do Anexo III da Câmara dos Deputados, no Distrito Federal, por mais de quatro horas, nesta quinta-feira, 17. Segundo o Corpo de Bombeiros, a causa do vazamento não foi descoberta e o prédio foi liberado.

Por volta das 11h05, o Corpo de Bombeiros recebeu a denúncia de um possível vazamento de gás no local e o prédio foi evacuado. A vazão foi constatada devido ao forte cheiro do gás nos corredores. Os agentes dos bombeiros realizaram uma varredura na área, mas o motivo do vazamento não foi descoberto.

Máquinas realizaram a dissipação do ar para que os servidores voltem a trabalhar no Anexo III da Câmara.