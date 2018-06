Vazamento de gás provoca explosão na Avenida do Estado Três bocas de lobo explodiram na Avenida do Estado, nas imediações da Praça Alberto Lion, no Cambuci, centro de São Paulo, em razão de um vazamento de uma tubulação de gás. O incidente ocorreu por volta das 13h30 desta terça-feira, 27. Três equipes do Corpo de Bombeiros seguiram para o local, mas não houve vítimas. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), funcionários da empresa Comgás estavam, às 15h30, no local para analisar as causas da explosão. Por conta da explosão, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou, na região, a faixa da direita da pista expressa e a pista local da avenida, no sentido Ipiranga. Às 15h30, o bloqueio provocava 2,3 km de lentidão na via, entre a Avenida Cantareira e o Viaduto 31 de Março.