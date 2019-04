Tentativa de furto provoca vazamento de gasolina em Duque de Caxias e local corre risco de explosão

SÃO PAULO - Uma tentativa de furto de combustível provocou um vazamento de gasolina em um oleoduto da Transpetro no bairro Parque Capivari, em Duque de Caxias (RJ), na madrugada desta sexta-feira, 26. Ao todo, cinco pessoas foram socorridas, sendo que três foram levadas ao hospital. O Corpo de bombeiros informou que não há risco de explosão, mas a Transpetro, em nota, afirmou que "há risco de explosividade no local".

O primeiro chamado foi registrado à 1h da manhã por moradores do bairro que estavam incomodados com o cheiro do vazamento. A Defesa Civil e os bombeiros isolaram a área por prevenção.

Antônio M. da Silva, de 53 anos, Olavo P. dos Santos, de 51, e uma menina de 10 anos que teria sofrido queimaduras pelo contato com o combustível foram encaminhados ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. A assessoria do hospital informou que os dois homens estão fazendo exames, mas têm quadro estável. A criança está passando por procedimento cirúrgico. As equipes dos quartéis de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Campos Elíseos já estão no local, que fica próximo à Estrada Rio D'Ouro.

Em nota, a Transpetro informou que está tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança da comunidade no entorno. "A companhia colabora com as investigações das autoridades e tem como maior preocupação a segurança das famílias, pois intervenções criminosas nos dutos podem trazer riscos para a comunidade, como incêndios e explosões."

Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que agentes da Defesa Civil Municipal estão no local orientando para que os moradores deixem suas casas e procurem locais seguros.

A Secretaria Municipal de Educação informou que duas unidades escolares foram fechadas devido ao acidente: a Escola Municipal Barão do Amapá e a Creche e Centro de Atendimento à Infância Caxiense (CCAIC).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, algumas crianças deram entrada no Hospital Infantil Ismélia da Silveira para observação com sintomas alérgicos sem gravidade.