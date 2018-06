Vazamento de mineroduto atinge córrego em MG

O segundo vazamento no mineroduto da empresa Anglo American, ocorrido na quinta-feira, 29, em Santo Antonio do Grama, na Zona da Mata, em Minas Gerais, atingiu o Córrego Santo Antonio, que já havia sido afetado pelo primeiro vazamento da estrutura da companhia, no mesmo município, no último dia 12. Segundo cálculos da própria empresa, 174 toneladas do volume que passava pelo mineroduto foram para o córrego.

Ao contrário do primeiro vazamento, no entanto, o abastecimento de água da população da cidade não chegou a ser interrompido, já que, com o primeiro estouro, um outro ponto de captação foi montado no córrego. O segundo vazamento no mineroduto ocorreu a cerca de 400 metros do ponto em que ocorreu o primeiro.

Com o segundo vazamento do mineroduto, a Anglo American teve o funcionamento da estrutura suspenso pelo Ibama. O presidente da empresa no Brasil, Ruben Fernandes, anunciou na tarde desta sexta-feira, 30, que a mineradora vai colocar pelo menos parte de seus 4,5 mil funcionários em férias coletivas. Ainda não foram definidas as áreas que terão trabalhadores mandados para casa.

Segundo Fernandes, uma inspeção será feita em toda a extensão do mineroduto, que liga Conceição do Mato Dentro, onde está a unidade da empresa, até o Rio de Janeiro, um total de 529 quilômetros. A expectativa é que o trabalho dure cerca de 30 dias.

O presidente da Anglo American afirmou que a manutenção do mineroduto está em dia. A última inspeção em toda a extensão da estrutura foi feita em 2014, conforme Fernandes, antes de a tubulação ser colocada em funcionamento. O executivo afirmou ainda que a recomendação é que esse tipo de manutenção ocorra de cinco em cinco anos.