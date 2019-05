Vazamento de monóxido de carbono mata 6 brasileiros no Chile

Pelo menos seis brasileiros morreram nesta quarta-feira, 22, em um edifício no centro de Santiago, no Chile, por causa de uma emanação de monóxido de carbono, segundo relatórios preliminares do Corpo de Bombeiros da capital chilena.

Os bombeiros afirmaram à imprensa que o incidente aconteceu em um edifício situado na rua Santo Domingo, a 12 quadras do Palácio de la Moneda, sede do governo chileno. A polícia confirmou que no local morreram quatro adultos e dois menores, todos brasileiros.

No local ainda trabalham bombeiros, policiais e equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, que ordenaram a evacuação de todos os moradores por causa do perigo que corriam se permanecessem no interior do edifício.

O segundo comandante do Corpo de Bombeiros de Santiago, Diego Velásquez, disse que a concentração que mediram até agora é de monóxido de carbono. Velásquez relatou que, ao chegar ao local, as autoridades encontraram uma alta concentração de monóxido de carbono no sexto andar. Não se descarta que esteja relacionada com o tipo de calefação utilizada nestes tipos de apartamentos.

Nos últimos 20 anos, o centro de Santiago se encheu de altas torres de apartamentos, muitos deles agora habitados por milhares de estrangeiros, em muitos casos em más condições. Em muitos deles, vivem mais de uma família. /EFE