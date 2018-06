Vazamento de óleo interdita rodovia em MG por mais de sete horas

SÃO PAULO - Sete horas após uma carreta tombar no km 590 da BR-040, a via começou a ser liberada para o tráfego de veículos em Itabirito, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A rodovia ficou totalmente interditada desde as 7h10 desta segunda-feira, 6, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Ninguém ficou ferido.

A carreta transportava sucata no sentido Rio de Janeiro da estrada quando tombou. O acidente fez com que uma grande quantidade de óleo vazasse do caminhão. Como medida preventiva, a polícia interditou totalmente a via. O Corpo de Bombeiros foi acionado e jogou serragem no óleo derramado.

O tráfego ficou intenso ao longo da BR-040. Às 13h40 a polícia liberou uma faixa de cada sentido da rodovia para aliviar o congestionamento e auxiliar o fluxo dos carros. Espera-se que as pistas sejam completamente desbloqueadas às 16h.