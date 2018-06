Vazamento em adutora deixa sem água parte da Região Metropolitana do Rio

SÃO PAULO - A Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) conserta nesta segunda-feira, 5, um vazamento na adutora de água em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O vazamento afeta o fornecimento de água em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Ilha de Paquetá.

A expectativa é que o abastecimento seja normalizado logo após a finalização do reparo, previsto para o final do dia. Em alguns pontos da região a normalização do serviço pode demorar cerca de 48 horas.

A Cedae pede que os moradores economizem água e evitem lavar carros e calçadas, tomar banhos demorados, regar jardins e quintais.