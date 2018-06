Veado foge de zoológico e é encontrado dentro de prédio em Salvador

SÃO PAULO - Um veado que vive em uma área de mata atlântica ao redor do Zoológico de Salvador conseguiu fugir na manhã desta quinta-feira, 18. Ele foi encontrado dentro de um prédio próximo ao zoológico.

Segundo Marta Calasans, veterinária que ajudou a fazer o resgate do animal, a forte chuva que atingiu a capital baiana entre ontem e hoje causou a queda de uma árvore, cujo tronco acabou danificando o muro de proteção entre a mata e a rua. Através do buraco, o veado conseguiu escapar.

A equipe do zoológico foi até o local e encontrou o animal deitado em uma área do prédio que estava em reforma. O procedimento padrão seria anestesiá-lo e colocá-lo em uma caixa para levá-lo de volta ao parque. Porém, ele ficou assustado e a veterinária preferiu deixar que ele saísse caminhando. A equipe acompanhou o veado, que retornou naturalmente à área do zoológico.

Segundo Marta, o veado foi solto na mata sem ferimentos. Não houve problemas com veículos ou pessoas na região.