Veículo capota em estrada da Bahia e cinco morrem

Cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas depois que o veículo no qual viajavam, uma picape Fiorino, capotou, no Km 10 da BR-420, altura do município de Laje (BA), 226 quilômetros a oeste de Salvador, na noite de domingo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas viajavam na caçamba do automóvel. Um pneu do veículo teria estourado, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. Ele fugiu e está sendo procurado.

Dois homens e uma mulher morreram no local do acidente. Dois outros homens morreram na manhã desta segunda-feira, 8, no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Entre os feridos, há cinco internados no HGE, todos homens, dois deles em estado grave. Três mulheres ficaram levemente feridas, foram medicadas e já tiveram alta.