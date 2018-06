Veículo de bagagens bate em avião da Gol e vôo é cancelado Um pequeno acidente entre um avião da Gol e um veículo que transporta bagagens, na pista do Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, na noite de quinta-feira, 23, cancelou o vôo que sairia pouco depois para São Paulo. Os 56 passageiros tiveram que pernoitar num hotel de Ribeirão Preto e embarcaram na manhã desta sexta, 24, para a capital paulista. A aeronave, vazia, seguiu para o centro de manutenção da empresa aérea, em Belo Horizonte, para fazer os reparos necessários. No incidente, o veículo que transporta as bagagens dos passageiros bateu no avião e amassou parte da fuselagem, que fica perto do bagageiro. O avião da Gol tinha acabado de chegar de São Paulo. Normalmente, os pousos e decolagens no aeroporto de Ribeirão Preto são feitos em pouco tempo, no sistema bate-volta. Houve atraso na chegada, de aproximadamente uma hora e meia (o horário normal de desembarque na cidade do interior paulista seria às 20h35), e a decolagem de volta para a capital ocorreria em seguida. A Gol, atualmente uma das principais empresas aéreas do País, teve a queda de um avião Boeing, com a morte de 154 pessoas, após um choque no ar com o jato Legacy, em 29 de setembro, na Serra do Cachimbo, em Mato Grosso. Cinco passageiros eram da região de Ribeirão Preto.